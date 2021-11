Ariana Grande draagt topje vol scheuren en dit ging er mis bij de clipopnames van Adele

Maarten van Rossem over deelname aan Per Seconde Wijzer: ‘Ik voelde me opgelicht’

Maarten van Rossem vond zijn deelname aan de jubileumuitzending van Per Seconde Wijzer ‘een onaangename ervaring’, zegt hij in zijn podcast. Veel kijkers waren verbaasd over de geringe kennis van de historicus en Slimste Mens-jurylid. Van Rossem zegt dat de redactie van de quiz ‘zich volstrekt niet heeft gehouden aan de afspraken’.

3 november