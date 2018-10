'Ariana Grande en Pete Davidson uit elkaar, verloving van de baan'

Grande en Davidson verloofden zich afgelopen juni na slechts een krappe maand daten, vrij kort nadat Ariana's relatie met de vorige maand overleden rapper Mac Miller na twee jaar was gestrand. De Break Free-zangeres had het de afgelopen tijd vanzelfsprekend erg moeilijk met het verlies van haar ex en cancelde een tv-optreden.



Het was de zoveelste zware tegenslag voor Ariana, die eerder een enorm trauma opliep nadat bij een concert van haar in Manchester een bloedige aanslag werd gepleegd. De relatie met Davidson was als een nieuw begin een lichtpuntje: het stel was tot over hun oren verliefd en had serieuze toekomstplannen. Davidson nam zelfs meerdere tattoos om de relatie te bezegelen.



De comedian maakte vorige maand nog volop grappen over zijn relatie in Saturday Night Live. ,,Zij is de nummer één-zangeres in de wereld en ik ben die gast van Saturday Night Live die bloedarmoede lijkt te hebben'', lachte hij. Hoewel Davidson heel erg in de relatie geloofde, grapte hij toch dat hij Ariana's anticonceptiepillen had gepikt en vervangen door Tic Tacs. ,,Ik wil er gewoon zeker van zijn dat ze er niet onder uit kan.''