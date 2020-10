Ariana Grande hint op nieuw album

De aankondiging kan binnen een mum van tijd rekenen op ruim 236.000 likes en 85.000 reacties. ‘Zeg me dat dit waar is’ en ‘Ik heb zo hard geschreeuwd dat mijn ramen gebroken zijn’, reageren dolenthousiaste fans onder het berichtje.



Tayla Parx, een van Grande’s vriendinnen met wie Grande ook aan haar laatst uitgebrachte album werkte, liet onlangs in een interview weten dat het nieuwe album ‘een evolutie heeft doorgemaakt’. ,,We gaan haar deze keer gewoon nog beter leren kennen. Ik kan niet wachten tot de wereld het hoort.”



Grande bracht begin 2019 haar laatste album uit: thank u, next. Daarna kwam ze vooral met samenwerkingen met artiesten als Justin Bieber (Stuck with U) en Lady Gaga (Rain on Me). Voorgaande albums waren onder meer Sweetener en Dangerous Woman.