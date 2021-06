Ariana Grande schenkt miljoen dollar aan therapie voor fans

,,Ik ben ontzettend blij om met Better Help samen te werken en gratis therapie ‘weg te geven’. Therapie is iets dat voor iedereen beschikbaar en toegankelijk moet zijn, want het behoort niet alleen maar toe aan mensen die het zich kunnen veroorloven. En ook al weet ik dat dit niet meteen alle problemen oplost, hoop ik toch dat het een steuntje in de rug kan zijn voor sommigen. Ik hoop hiermee anderen te inspireren om ook meer aandacht te besteden aan mentale gezondheid. En onthoud vooral dat het altijd oké is om om hulp te vragen, want je kan het niet allemaal alleen doen,” aldus Grande.