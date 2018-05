Arie Boomsma als tiener dronken gevoerd en daarna seksueel misbruikt

Arie Boomsma (44) is op zijn veertiende misbruikt door een vier jaar oudere jongen uit zijn vriendengroep. Die voerde hem dronken en dwong hem daarna tot orale seks, vertelt de tv-presentator, sportschoolhouder en domineeszoon in De Volkskrant.

Boomsma heeft naar eigen zeggen nooit de neiging gehad aangifte te doen tegen de misbruiker of er melding van te maken. ,,Jarenlang heb ik me afgevraagd waarom hij dat had gedaan. Hij bleef in die vriendengroep en ik zag dat hij vriendinnetjes had. Hij is dus geen homo, dacht ik dan. Ik vroeg me af of het een bewuste strategie van hem was geweest. Zo van: ik ga hem dronken voeren en daarna dwingen tot orale seks. Tot ik een andere jongen sprak die precies hetzelfde met hem had meegemaakt. Toen dacht ik: fjieuw, het lag dus niet aan mij. Dat was een opluchting."

'Voorlichting'

,,Ik werd niet gedwongen gedwongen tot orale seks. Als ik het niet had gedaan, had hij mij niet geslagen ofzo", vervolgt hij. ,,De jongen bracht het onder het mom dat een meisje dat straks ook bij mij ging doen en dat het daarom goed was te weten hoe het werkte. Daardoor heb ik lang getwijfeld of hij het echt als voorlichting bedoelde. Naïef natuurlijk. Maar ik had nog nooit wat gedaan op dat gebied, ik had nog niet eens haar op mijn lijf."

Het misbruik beschadigde hem niet in de zin dat het later zijn seksleven in de weg zat, zegt Boomsma in het interview. ,,Al kan ik me goed voorstellen dat je dat wel hebt als er echt sprake is van misbruik. En ik kan me ook voorstellen dat het je beschadigt als je iets tegen je zin doet bij een castingdirector omdat je bang bent anders nooit meer werk te krijgen. De walging en het schuldgevoel die je erna voelt, kunnen je wel echt breken, vermoed ik."

Gosschalk

Boomsma zei er naar eigen zeggen gelijk wat van toen Job Gosschalk tijdens een casting aan hem vroeg: 'Stel je voor dat je thuis bent, alleen, je zit een film te kijken en wordt opgewonden. Je raakt jezelf aan.' Desondanks voelde hij zichzelf daarna een tijd heel ongemakkelijk en ook boos over het oneerbare voorstel dat hij pas vorige maand deelde met de buitenwereld.

,,Maar gaandeweg konden we elkaar weer aankijken. En daarna heb ik met veel plezier een paar projecten met hem gedaan. Ik kreeg laatst een mail van hem. Die heeft hij naar veel mensen gestuurd, want volgens mij is hij nu bezig met een soort louteringsronde. Dat vind ik ook wel dapper. Want ik kan me voorstellen dat veel mensen daar niet positief op reageren."

In de mail vroeg Gosschalk of hij hem mocht bellen. Boomsma mailde terug dat hij dat goed vond. ,,Dus dat zal binnenkort gebeuren. Vooropgesteld dat het dom, fout, verkeerd, gemeen en beschadigend is wat hij heeft gedaan, betekent dat bij mij niet dat ik nooit meer met hem kan omgaan. Juist als iemand alle pijlen op zich gericht krijgt, heb ik de behoefte zo iemand niet te laten vallen. Natuurlijk hebben de slachtoffers alle recht om woedend te zijn, maar ik denk dat er voor alles een tijd is, voor woede, voor vergeving en voor nieuwe kansen. Maar ja, je mag het niet voor hem opnemen, hè?"

'Altijd sterk geweest'