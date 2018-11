Arie Boomsma: Hebben veganisten het altijd over groente?

,,Over veel groepen bestaan allerlei vooroordelen, maar je hoort ze zelf daar nauwelijks over. Dat is nu wel het geval”, zegt Arie Boomsma, de man achter de reeks. Het is niet zo gek dat je voor een serie over vooroordelen uitkomt bij Arie Boomsma (44). ,,Dit thema raakt aan mijn portefeuille op televisie.” Zo maakte de televisiepresentator eerder Uit de Kast, Hij is een zij, Arie en de kleine mensen, minidocu’s over groepen in de samenleving die worstelen. ,,Nu ben ik online aan de slag gegaan voor de Persgroep, samen met een stel jonge honden en zijn we groepen gaan benaderen over wie veel vooroordelen bestaan: Surinamers, Joden, moslims, transgenders, maar ook uit de iets lichtere hoek, zoals fitgirls, veganisten en politieagenten”, aldus Boomsma die samen met het team de vragen bedacht, de groepen benaderde en de voice-over deed.