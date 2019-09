Arjen Lubach is te druk voor dj-act The Galaxy en stopt

Harland gaat solo verder met The Galaxy, iets dat hij eigenlijk sinds afgelopen zomer al deed. De danceformatie begon in 2015 aanvankelijk zonder identiteit prijs te geven. De twee stonden met maskers achter de draaitafel. ,,Ik wilde niet dat mensen mij zagen en dachten: oh daar heb je weer zo’n BN’er die ook zo nodig moet draaien. Het moest om de muziek gaan. Dus stonden we met bandana’s, zonnebrillen, petten”, aldus Lubach begin 2017. Een paar maanden daarvoor maakte hij zich bekend als dj. ,,Dat was even spannend. Gelukkig vielen de reacties erg mee. We merkten dat het toch om de muziek gaat.”