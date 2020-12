Armin van Buuren mist wederom vrouwen in top 100 van DJ Mag

De dj noemt het wel positief dat vrouwen zijn gestegen in de lijst. ,,Het werd echt hoog tijd dat er ook een keer een aantal vrouwen de aandacht kregen, want er zijn een aantal hele goede vrouwen - met name in de techno, maar ook in andere stromingen - echt met een opmars bezig. Dus dat vind ik in ieder geval een positief geluid”, zei Armin vandaag op radiozender Slam.



Niet alleen in de DJ Mag Top 100 zijn vrouwen volgens de dj ondervertegenwoordigd. ,,Het is ook te bizar dat we in Nederland nog geen vrouwelijke premier hebben gehad. Niets ten nadele van Mark Rutte, want het is een uitstekende premier wat mij betreft. Maar ik denk dat het wel een keer tijd wordt dat we ook een vrouwelijke premier krijgen, toch? Het is toch raar dat dat nog niet gebeurd is. Ik ben voor.”