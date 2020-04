Armin van Buuren verplaatst Ziggo Dome-shows naar mei 2021

‘Vlaamse Penoza-ac­teur met corona na bijna week uit coma’

16:24 De Vlaamse acteur Axel Daeseleire (51), in Nederland vooral bekend van zijn rol als Carmen van Walravens rivaal in seizoen 4, is aan de beterende hand. Dat bevestigde zijn familie gisteravond. Volgens de Belgische krant HLN melden verschillende bronnen dat Daeseleire gisteren na een week van kunstmatige coma uit zijn slaap is gehaald.