Arno Vermeulen heeft ‘buikpijn’ van signalen rond mogelijke misstanden bij NOS Sport

Arno Vermeulen is geschrokken van de berichten over mogelijk grensoverschrijdend gedrag op de redactie van NOS Sport. De voetbalcommentator en chef Voetbal zegt de verhalen zelf niet te kennen en heeft ‘buikpijn’ van het nieuws, zei hij vandaag in het NPO Radio 1-programma De perstribune .

,,Ik vind het echt heel erg. Ik heb daar pijn in m’n buik van, het hele weekend. Het enige wat ik hoop is dat we snel duidelijkheid krijgen over waar we het nou over hebben. Ik weet het ook niet”, stelde de 62-jarige Vermeulen. ,,Je moet nu vaststellen, en dat gaat echt wel snel gebeuren, wat is nou de omvang en wat is er aan de hand? Dan kan je er iets aan doen.”

Of hem zelf iets te verwijten valt, weet Vermeulen niet. ,,Dat is natuurlijk een vraag die je jezelf stelt. Ik heb echt geen idee. Ik wil ook graag weten wat er uit zo’n onderzoek komt.” De commentator vervolgde dat hij toch denkt dat hij zelf nooit een grens heeft overschreden. Hij maakt zich dan ook niet ongerust voor zichzelf. ,,Het belangrijkste is dat die onrust op de redactie getackeld moet worden. Dus ik ben superblij dat we die vraag gesteld hebben.”

De NOS vroeg de eigen medewerkers naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant over misstanden bij De wereld draait door of zich binnen het eigen bedrijf dergelijke incidenten hebben voorgedaan. De omroep kreeg volgens ingewijden ‘tientallen meldingen’ over vermeende misstanden op de sportredactie. Een externe vertrouwenspersoon inventariseert nu wat ‘de aard en impact van de signalen’ zijn. Daarna besluit de NOS of er vervolgstappen nodig zijn.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: