Art Rooijakkers: Het is een feest met Victor Mids samen te werken

InterviewHet nieuwe seizoen van Het Beste Brein van Nederland krijgen Art Rooijakkers en Victor Mids weer te maken met superslimme kandidaten. Rooijakkers over zijn samenwerking met Mids en nieuwe elementen in het spel.

Er is zeker weer massaal gereageerd op jullie oproep om mee te doen?

,,Ja, meer dan duizend mensen die dachten te beschikken over Het Beste Brein van Nederland of in ieder geval een van de betere breinen van Nederland. Net als in het eerste seizoen hebben we een testronde gedaan die bestaat uit een schriftelijk gedeelte. Daarna wordt een deel van het gezelschap uitgenodigd voor allerlei testen en daar zijn onze kandidaten uit voortgekomen. Het gaat dus wel om een select gezelschap. Eigenlijk is het feit dat je in de studio staat al een soort overwinning. Daarmee heb je al duizend mensen achter je gelaten.”

Het mooie is dat echt iedereen mee kan doen.

,,Ja, van studenten, tot gymleraren en, oneerbiedig gezegd, puzzeloma’s. Door het vorig seizoen zijn er veel mensen die thuis dachten: ‘Dit kan ik beter.’ Om heel eerlijk te zijn snap ik dat ook wel. Ik heb ook heel vaak als ik thuis op de bank zit, dat ik denk: ‘Jee oelewapper, kom op.’ Maar het is toch in een studio met het publiek achter je, met die lampen op je kop, met zo’n ‘vervelende’ presentator die allemaal vragen gaat stellen. Het maakt het veel lastiger.”

Deze week opnames voor een nieuw seizoen Beste Brein. De winnaars van seizoen 2035 zijn er al klaar voor #pukenkeesje #bestebrein Een foto die is geplaatst door null (@) op 3 Jul 2017 om 2:16 PDT

Kun je je als kandidaat voorbereiden?

,,Ja, er zit een gevreesd spel in het programma: Stop de klok. Daarbij wordt een beroep gedaan op het talent van multitasken. Dat blijkt niemand te bezitten. Binnen een bepaalde tijd moet je zoveel mogelijk vierletterwoorden vormen op een bord wat je voor je ziet. Je moet op gevoel op een exact aantal seconden het spel stoppen door op het knop te drukken. Een kandidaat moet dus tellen en woorden vormen tegelijk. Je ziet soms bij wijze van spreken het rook uit iemands hoofd komen. Heel lastig dus. Maar dat kun je thuis oefenen.”

Hoe is de wisselwerking tussen jou en Victor Mids? Jullie kennen elkaar natuurlijk beter na een seizoen.

,,Het is fijn om Victor bij dit programma te hebben. Hij is meester mindfucker die ons en onze hersenen kan misleiden én hij is arts. Dus hij weet ook hoe het komt dat hij ons kan misleiden. Daar geeft hij ook dit seizoen weer voorbeelden van. Er zijn wederom filmpjes die Victor maakt met het Mindfuck team. Dat zijn heel getalenteerde jongens.”

Oefent hij weleens op jou?

Lachend: ,,Nee, dat wil ik niet meer. Maar misschien doet hij het ook wel. Dat deze hele serie één grote mindfuck is. Hij heeft wel laten zien hoe gemakkelijk het is om zakken te rollen, of horloges te jatten. Vooraf denk ik altijd: hier ga ik niet intrappen en toch lukt het. Dit jaar hebben we het ook over het effect van complimenten uitdelen bij prestaties. We hebben een experiment met een professionele basketballer die een vrije worp moet doen. Daaromheen staan cheerleaders die hem op het ene moment toejuichen en het ander uitjoelen. Het blijkt dat hij veel beter scoort als hij toegejuicht wordt.”

Op welk onderdeel scoor jezelf goed: ruimtelijk inzicht, intuïtie?

,,We hebben een spel rond ruimtelijk inzicht en ik probeerde mee te doen met de kandidaten. Maar ze haalden me links en rechts in. Daar was ik niet goed in. Maar een spel als Stop de klok ging me niet zo slecht af. Dit seizoen zul je weer een paar ongelooflijke kandidaten zien. Je hoeft echt geen professor te zijn. Ik vergelijk het weleens met auto’s. Je kan je motor toch laten tunen? Dan heb je dezelfde auto, maar die gaat alleen drie keer zo snel. Dat hebben deze mensen.”

Zijn er dit seizoen nog nieuwe elementen?

,,We hebben een spel toegevoegd per aflevering. Er zit dus een ronde meer in zodat er iets meer tempo in het programma komt. Ook nieuw is dat we heel goed hebben gekeken naar spellen die je thuis mee kunt spelen. We hadden bijvoorbeeld vorig jaar sociale spellen waarbij je de oudste persoon moest raden uit een grote groep mensen, maar dat kon je thuis moeilijker meespelen, omdat dit moeilijk in beeld te brengen is. Dat gaan we op een andere manier doen.”

De eerste aflevering wordt vast meteen spectaculair. Kun je een tipje van de sluier oplichten?

,,We hebben de IL dancers. Die hebben pakken aan met een soort ledverlichting die aan en uit gaat. Ze kunnen cijfers vormen en kleuren. Je moet dus overal op letten. Daar krijg je dan vragen over. Die IL dancers treden over de hele wereld op. Ze zagen vorig jaar ons programma en toen we ze vroegen, hebben ze meteen hun agenda leeggemaakt om erbij te zijn. Heel tof. Een mooie opening. En verder gaat Victor in deze aflevering laten zien hoe je namen beter kunt onthouden.”

Hoe leuk is het om dit programma te maken?

,,Ik sta iedere keer toch weer versteld van de kandidaten en hoe hun brein afgesteld is. We hebben wel veel plezier in de studio en ik vind het een feest om met Victor samen te werken. Het is voor mij iets heel anders om te doen, zo’n zaterdagavondprogramma met veel vrolijkheid. Normaal sta ik in een wat serieuzere rol bij ‘Wie is de mol?!’ of mag ik op pad voor de ‘Helden van de wildernis’.”

Het Beste Brein van Nederland, NPO1, 20.25 uur