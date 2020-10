Art Rooijakkers: ‘Wereld waarin mijn kinderen opgroeien is onrustiger dan ooit’

Grote kans dat zijn dochters, een tweeling van 3, het jaar 2100 halen. Zelf maakt hij dat zeer waarschijnlijk niet meer mee. Art Rooijakkers (46) zucht – hij vindt het nu al een vreselijke gedachte. In wat voor wereld zullen Puk en Keesje straks leven? Moeten ze permanent mondkapjes dragen? Schrijven ze nog met de hand, of is het alleen maar typen en swipen? Is het nog nodig 40 uur per week te werken of nemen robots het werk over? En hoe zal het straks met de natuur zijn gesteld?