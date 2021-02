Ashley Judd was bijna haar been kwijt na horrorval in regenwoud Congo

Ashley Judd was bijna haar been verloren. De Amerikaanse actrice maakte tijdens haar reis door de Democratische Republiek Congo een gruwelijke val in een regenbos. Judd was in het Afrikaanse land om zich in te zetten voor Bonobo’s, een bedreigde diersoort die voornamelijk in Congo huist. Tijdens een onderzoekstocht door het regenwoud gleed de 52-jarige Judd uit. Ze brak daarbij haar been op vier plaatsen en liep zenuwschade op.

De actrice verblijft nu in een Zuid-Afrikaans ziekenhuis om te herstellen van haar beenoperatie. In een interview via Instagram met Nicholas Kristof, columnist bij The New York Times, geeft Judd een update van de ‘catastrofale’ val.

,,Het waren 55 schrijnende uren, waarin ik uit het afgelegen regenbos gedragen moest worden, deels op een zes uur durende motorrit, naar een medisch centrum in Zuid-Afrika”, vertelt ze. In beeld laat ze een stok zien waarin ze beet in verwoede pogingen de pijn te kunnen blijven verdragen. ,,Het was echt op het randje, ik brulde als een wild dier van de pijn.”

Tekst gaat verder onder tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Congolezen zouden zijn overleden

Maar ondanks die gruwelijke pijn, was de actrice zich de hele tijd bewust van haar privileges als ‘een rijke witte vrouw’. ,,Ik heb de kans gekregen naar een volledig uitgerust medische instelling te gaan. De meeste Congolezen zouden in hun dorp zijn gebleven, en hun been zijn verloren en wellicht zelfs zijn overleden.”

De armoede en het gebrek aan medische zorg in Congo, is voor Judd reden zich uit te spreken over haar val. ,,Congolese dorpen hebben niet alleen geen elektriciteit, maar zelfs geen pilletje om de pijn te stillen nadat je je been hebt verbrijzeld.”

De actrice maakt het inmiddels goed. ,,Ik heb heel veel liefde om me heen, heel veel compassie en ben vol dankbaarheid voor alle steun en hulp.”

Harvey Weinstein

Judd, bekend van films als A Time to Kill, Kiss the Girls en Divergent, was een van de eerste vrouwen die opstond tegen Hollywoodproducent Harvey Weinstein en verhalen deelde over zijn seksuele wangedrag. Vervolgens kwamen tientallen vrouwen uit de filmwereld naar voren met vergelijkbare ervaringen.

Weinstein werd vorig jaar door een rechtbank in New York veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar voor seksueel misbruik en verkrachting.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Nicholas Kristof (@nickkristof) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze trending entertainmentvideo’s:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.