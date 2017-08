Ashton en Mila komen tot akkoord met krant na verspreiden babyfoto's

Paparazzi namen de foto's van het gezinnetje op het strand vanaf grote afstand. Ashton (39) en de vijf jaar jongere Mila, die hun kinderen buiten de media willen houden, hadden geen flauw idee dat ze werden gefotografeerd. Een vertegenwoordiger van het acteurskoppel liet aan de BBC weten dat er een 'bevredigende oplossing' is gevonden.



De getroffen schikking omvat onder meer een donatie aan een door Ashton en Mila gekozen liefdadigheidsinstelling. Ook is overeengekomen dat er in de toekomst beperkt foto's worden gepubliceerd van Wyatt en broertje Dimitri.