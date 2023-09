Ashton Kutcher en Mila Kunis bieden excuses aan voor Masterson-brieven

De brieven van Kutcher en Kunis beschreven de hechte vriendschap die zij met Masterson hebben sinds ze in de sitcom hebben gespeeld. In een video op Instagram zegt het koppel zich nu bewust te zijn van de pijn die dit mogelijk heeft aangericht. ,,Wij steunen de slachtoffers. Dit hebben we vaker gedaan en zullen we in de toekomst ook blijven doen”, stellen de acteur (45) en de actrice (40).

Volgens Kutcher waren hij en zijn vrouw door de familie van Masterson gevraagd om iets positiefs te schrijven, zodat de rechter dit mee kon nemen in het oordeel. Kunis benadrukt in het filmpje dat de brieven ‘niet zijn geschreven om het juridische systeem of de geldigheid van het oordeel van de rechter in twijfel te trekken’.

Kutcher vervolgt dat de brieven ook niet waren opgesteld om ‘de getuigenis van de slachtoffers te ondermijnen of om hen op wat voor manier dan ook te traumatiseren’. ,,Het spijt ons als dat toch het geval is geweest”, zegt hij. ,,Onze gedachten gaan uit naar iedere persoon die slachtoffer is geweest van aanranding, seksueel misbruik of verkrachting”, besluit Kunis.

