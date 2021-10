Assistent-regisseur Baldwin-film in 2019 al eens ontslagen om schietincident op filmset

Halls werd in 2019 van de filmset van Freedom’s Path ontslagen nadat er een ongeluk met een pistool was, meldt de desbetreffende productiemaatschappij aan CNN. Daarbij zou een medewerking op de set lichtgewond zijn geraakt. De producer, die anoniem wil blijven, schreef dat Halls “onmiddellijk van de set werd verwijderd”. De productie werd pas hervat toen Halls was verdwenen.

De producer is al de tweede persoon die twijfels uitspreekt over de werkwijze van Halls. Zondag verklaarde Maggie Goll, een rekwisietenmaker en gediplomeerd pyrotechnicus, dat ze in 2019 een interne klacht had ingediend bij de uitvoerende producenten van Hulu’s “Into the Dark” over het gedrag van Halls. Volgens Goll negeerde Halls de veiligheidsprotocollen voor wapens en vuurwerk en probeerde hij door te gaan met filmen nadat de toezichthoudende pyrotechnicus, die diabeet was, buiten bewustzijn was geraakt.

Knalgeluid

Ook naar de filmwapensmid, de 24-jarige Hannah Gutierrez Reed, wordt onderzoek gedaan. Het pistool diende als rekwisiet. Daarin zaten één echte kogel en enkele losse flodders. Die laatstgenoemde worden op een filmset gebruikt zodat een knalgeluid ontstaat maar er geen kogel wordt afgevuurd als de trekker wordt overgehaald.

De 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins overleed op de set. Gutierrez Reed en Halls zouden het wapen het laatst in handen hebben gehad voor het naar Baldwin ging. Ook zouden zij verantwoordelijk zijn geweest voor het ‘koud’ maken van het wapen. Dat wil zeggen dat er geen echte kogels in zitten. Tegen Baldwin is geen aanklacht ingediend.

Opnames opgeschort

In een e-mail die dit weekend naar de filmcrew van “Rust” is gestuurd, bevestigde het productieteam dat de opnames voorlopig zijn opgeschort totdat het onderzoek is voltooid. Het team zei dat het nauw samenwerkt met de onderzoekers en ook zijn eigen interne veiligheid onder de loep neemt. Het productiebedrijf biedt ook rouwbegeleiding aan.