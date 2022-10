Astrid en Harmjan uit B&B vol liefde verloofd: ‘Het was heel romantisch’

Dat het stel dolgelukkig met elkaar is, moge duidelijk zijn. Aan RTL Boulevard vertelt Astrid: ,,Het was heel romantisch en Harmjan had ook de kinderen erbij betrokken.”

Zo’n twee maanden geleden hadden de tortelduifjes ook al nieuws: Harmjan had zijn baan als vrachtwagenchauffeur opgezegd en vertrok begin september naar Sankt Michael im Lungau om daar in de bed and breakfast van Astrid te gaan werken. Astrid stelde zich ‘de gelukkigste vrouw op aarde te voelen’. ,,Ik heb maar één woord. Ze is alles”, zwijmelde Harmjan.

De twee leerden elkaar kennen in B&B vol liefde. Hoewel Astrid aanvankelijk liet weten ‘geen ruimte in haar hart te hebben’ voor een man, wist ze in de slotaflevering van het datingprogramma de kijkers toch te verrassen. Nadat Harmjan weer voet op Nederlandse bodem had gezet, besloten hij en Astrid namelijk contact te houden. En dat leidde uiteindelijk toch tot een hereniging.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week Johnny de Mol, het interview van Khalid Kasem met Derk Bolt, de André Hazes-docu en Kamp van Koningsbrugge met bekende burgers. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: