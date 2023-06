Astrud Gilberto (1940-2023), zangeres van The girl from Ipanema, liet ons kennismaken met bossa nova

Eloise van Oranje ‘trilde helemaal’ na racistisch gesprek: ‘Ik dacht nu is het klaar’

Gravin Eloise ‘trilde helemaal’ na een racistisch gesprek dat in scène werd gezet voor het onlineprogramma In your face. Dat laat het 20-jarige nichtje van koning Willem-Alexander aan het einde van de aflevering weten zodra de verborgen camera’s tevoorschijn komen. In het programma, dat te zien is op het YouTube-kanaal van NPO 3, wordt getest hoe sociaal Nederland is.