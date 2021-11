Atomic Kitten maakt in 2022 een comeback: ‘Ons vuur brandt weer’

‘Afgelopen zomer mochten we een glimp opvangen van onze vorige levens en we vonden het geweldig', schrijft de groep op Instagram. Speciaal voor het het Europees kampioenschap voetbal kwamen Liz McClarnon, Natasha Hamilton en Jenny Frost om een optreden te geven. ‘15 jaar later, zonder repetities en nerveus als altijd, beklommen we het podium in het midden van Trafalgar Square, waar de sfeer in Londen leefde, toen heel Engeland samenkwam voor de finale van Euro 2020.’



Dat optreden heeft het vuurtje weer doen branden bij het trio, schrijven ze. ‘We kunnen niet wachten welke herinneringen we in 2022 kunnen gaan maken.’