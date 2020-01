Australiër dient protest in tegen vastleggen merknaam Sussex

Brad Pitt sloeg hoofdrol in The Matrix af

Hoewel hij veel grote rollen op zijn naam heeft staan en niet te klagen heeft over aanbiedingen, heeft Brad Pitt gedurende zijn carrière ook weleens 'nee' gezegd op een rol in een film die behoorlijk succesvol werd. Zo bedankte hij ervoor het personage Neo in The Matrix te spelen, een rol die uiteindelijk naar Kenau Reeves ging.