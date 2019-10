Auto dj Nicky Romero leeggeroofd: Gewoon voor mijn deur terwijl ik sliep

Sylvie Meis betaalt duizenden euro’s voor luxe hotel: ‘Anders maak ik constant selfies met toeristen’

10:22 Sylvie Meis boekt liever geen vliegtickets meer in de Economy Class. ,,Ik besef dat reizen met Business of First Class een enorme luxe is. Ik stel mezelf daar ook zeker vragen over, maar er zit een prijskaartje aan anonimiteit”, schrijft de presentatrice en influencer in haar column in Grazia.