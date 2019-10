Autorit naar verjaardag eindigt in mineur voor Ruud de Wild: ‘Ik schaam me diep’

De presentator bekende de blunder in zijn programma op NPO Radio 2. Hij schaamt zich diep. ,,Afgelopen zaterdag heb ik iets meegemaakt waar ik me echt diep voor schaam en waarvan ik echt altijd dacht: ik hoop niet dat dat mij ooit overkomt. Ik vind het echt gênant om te zeggen en ik schaam me ook serieus diep.”

‘Ik red het nog wel’

De Wild is die dag met zijn kinderen onderweg naar een verjaardagsfeestje, aan de noordkant van Amsterdam. ,,Ik ben over de ring gegaan en ik dacht: ik red het nog wel met de benzine. Ik zat op de linkerbaan en ik redde het niet meer. Ik kwam serieus nog net op de rechterbaan, op een gevaarlijk stuk.”



Uit voorzorg zet Rijkswaterstaat de rode kruizen boven de snelweg aan, om ongelukken te voorkomen. ,,Waar ik altijd bang voor was, is gebeurd: door mij zijn die rode kruizen aangegaan en is er een file ontstaan. Ik ben op de snelweg vast komen te staan.”



Een gevarendriehoek heeft hij er niet bij gehaald. ,,Ik ben gewoon in de auto blijven zitten”, lacht de presentator.