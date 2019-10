'Avengers-ster stopte pistool in zijn mond en dreigde zichzelf en ex-vrouw te doden’

Acteur Jeremy Renner en zijn ex-vrouw Sonni Pacheco (28) zijn al jaren in een bittere strijd verwikkeld om de voogdij over hun 6-jarige dochtertje Ava. Beide partijen willen zo graag winnen, dat ze niet aarzelen om elkaar in een slecht daglicht te plaatsen.

‘Uit de weg ruimen’

Pacheco, een Canadese actrice en kunstenares, diende recent nog enkele documenten in bij de rechtbank waarmee ze de exclusieve voogdij over Ava wil opeisen. Volgens Pacheco is Renner een levensgevaarlijke man en is zij in november vorig jaar indirect door hem met de dood bedreigd.



Ze beweert dat haar ex-man iemand heeft verteld dat hij ‘niet meer met haar kon omgaan en haar gewoon uit de weg wilde ruimen’. De 48-jarige Renner wordt ook beschuldigd van het schieten met een pistool in zijn huis, terwijl zijn dochter Ava even verderop in haar slaapkamer lag te slapen.

Verslavingen

De oppas van Ava speelt een belangrijke rol in dit proces en lijkt het voor de ex-echtgenote van Renner op te nemen. Ze verklaarde in de rechtbank dat ze heeft gehoord dat Renner - die in de Marvel-films superheld Hawkeye speelt - zijn ex en daarna zichzelf wilde vermoorden. ,,Het is beter dat Ava helemaal geen ouders meer heeft dan Sonni als moeder”, zou de acteur volgens de oppas hebben gezegd. ,,Jeremy stak een pistool in zijn mond, dreigde zichzelf te doden en schoot het pistool tegen het plafond terwijl Ava lag te slapen in haar kamer”, luidt de verklaring.



Volgens zijn ex-vrouw kampte Renner in het verleden ook met verslavingen én was hij daarnaast niet vies van wat verbaal en emotioneel misbruik. De actrice beschrijft bovendien hoe haar ex cocaïne liet rondslingeren in de badkamer, waar Ava er gemakkelijk bij kon. Een woordvoerder van Renner ontkent alle aantijgingen met grote stelligheid.



,,Het welzijn van dochter Ava was en blijft de belangrijkste focus voor Jeremy. Dit is een zaak voor de rechter om te beslissen. Het is wel belangrijk om erop te wijzen dat de dramatisering in Sonni’s verklaring eenzijdig is, met een specifiek doel voor ogen.”

Ruzie

Jeremy en Sonni kregen Ava in 2013 en trouwden een jaar later in het geheim. Tien maanden later gingen ze alweer uit elkaar. Sindsdien hebben ze gedeelde voogdij, maar beide ouders willen Ava nu alleen opvoeden.