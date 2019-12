AVROTROS trapt 2020 af met dagelijkse Ik Vertrek

Op nieuwjaarsdag is de eerste nieuwe aflevering te zien. Tot en met zaterdag 4 januari staat dagelijks een gezin centraal dat zijn geluk beproefd in het buitenland. Volg bijvoorbeeld de familie Hammink in de sneeuw als je nog even in het gevoel van de feestdagen wil blijven. Voor wie de donkere dagen zat is en al voorzichtig plannen maakt voor de zomervakantie: volg dan de familie Buik in Frankrijk, Mario en Milko in Portugal of David en Gine in Spanje.