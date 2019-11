Baby Archie is er vroeg bij en heeft al tandjes

De hertog en hertogin van Sussex gingen gisteren langs bij hun buren in Windsor op een buurthuis voor oud-militairen. Het koppel trof op straat ook een groepje kleine kinderen. ,,Kijk jouw kleine tandjes. Archie heeft net twee tandjes", zei Meghan tegen een van de kinderen, zo is te zien in het korte filmpje van hun bezoek.

Archie gaat ook op andere vlakken vooruit. Het jongetje is ook begonnen met kruipen, zou de hertogin aan een van de moeders hebben verteld. ,,Mijn dochter Aeris is even oud als Archie en we hadden het over hun eten en dat onze beide kinderen zijn begonnen met kruipen. Ze is een gewone moeder en het voelde alsof ik met een vriendin aan het kletsen was", deelde de vrouw met de Daily Mail.