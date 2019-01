Baby Chantal Janzen plundert koelkast en Fred laat zich kussen

Fred van Leer heeft zich op de Vrienden van Amstel Live vermaakt met achtergrondzanger Rob den Nijs, die Anouk bijstaat als coach in The Voice. Freds fans hopen vurig dat de twee, die erg blij zijn met elkaars gezelschap, een setje zijn.

Een foto die is geplaatst door null (@fredvanleer) op 20 Jan 2019 om 3:39 PST

Yolanthe heeft het strand onveilig gemaakt met haar vriendinnen, waar ze zich lieten verleiden tot een uitgebreide fotosessie.

Een foto die is geplaatst door null (@yolanthecabau) op 20 Jan 2019 om 4:12 PST

De in april geboren Bobby heeft de koelkast ontdekt en is in alle rust begonnen aan een bakje zwarte besjes en frambozen. ,,Kun je niet framboos op worden’’, aldus Chantal Janzen over de sunday style van haar zoon.

Een foto die is geplaatst door null (@chantaljanzen.official) op 20 Jan 2019 om 4:34 PST

Ronell Plasschaert, beter bekend als rapper Ronnie Flex, voelt zich genoodzaakt te reageren op de kritiek van een twitteraar, die meent dat Flex de popprijs niet verdiend heeft. ,,Maar love man je weet’’, rapt Ronnie lekker door.

Showgirl Edsilia Rombley heeft voor een optreden in Emmen haar glitterblouseje en strakke navelbroek uit de kast getrokken.

Een foto die is geplaatst door null (@edsiliarombley) op 19 Jan 2019 om 16:45 PST

Frans Bauer is lyrisch over de kijkcijfers die zijn programma Frans Bauer in China wist te noteren. 1,2 miljoen mensen bleven na een loeispannende Wie is de Mol? aan de buis gekluisterd.

Een foto die is geplaatst door null (@fransbauer_officiele) op 19 Jan 2019 om 23:11 PST

Het dochtertje van Chantal Bles en Robert Doornbos hult zich, ook nu het ijskoud is, maar wat graag in haar prinsessenjurk. Jada maakt haar look af met een toverstafje.

Een foto die is geplaatst door null (@chantalbles) op 20 Jan 2019 om 0:57 PST

Fockeline Ouwerkerks baby’tje Joe heeft zijn voetjes ontdekt. Volgens zijn moeder is de schattigheidsfactor ‘niet te doen'.

Een foto die is geplaatst door null (@fockeline) op 20 Jan 2019 om 1:19 PST

Columniste Roos Schlikker wordt door haar kind dringend doch vriendelijk verzocht voorlopig de slaapkamerdeur niet open te doen.

Een foto die is geplaatst door null (@roosschlikker) op 20 Jan 2019 om 1:30 PST

Zowel Susan Smit als Ellemieke Vermolen kampen met de ‘maanziekte’, die wordt veroorzaakt door de morgen te verschijnen bloedmaan in combinatie met de maansverduistering. De blondines slapen bar slecht.

Een foto die is geplaatst door null (@susansmitinstagram) op 20 Jan 2019 om 1:10 PST

Een foto die is geplaatst door null (@ellemieke_vermolen) op 20 Jan 2019 om 1:40 PST

Sterrenvisagiste Xelly Cabau van Kasbergen kan beginnen met het inslaan van blauwe babypakjes nu zij en haar verloofde Beer na de 20 weken-echo weten dat ze een boy verwachten. ,,Het klinkt heel cliché, maar we zijn gefocust op een gezonde baby. Dan is het echt onbelangrijk wat het wordt. Maar als je weet dat het goed zit, is het leuk om te weten’’, aldus het zusje van Yolanthe.

