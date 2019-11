Baby van Lil' Kleine en verloofde was een ongelukje

De influencer en de rapper, die eigenlijk Jorik Scholten heet, waren net verloofd en Jaimie was begonnen als presentatrice bij MTV toen ze de zwangerschap ontdekten. Jaimie heeft haar eigen werk even op pauze moeten zetten. ,,Ik moet eerlijk zeggen dat wij een ouderwets huishouden hebben, waarbij papa werkt en mama zorgt. Ik denk dat als Lío straks ouder is en er iets meer interactie is, Jorik zeker een dag vrij zal gaan nemen om voor hem te zorgen”, zegt de influencer, die eraan toevoegt dat Lil’ Kleine een ‘superlieve papa’ is.

Het moederschap was wel erg wennen. ,,Ik dacht echt: is dit het nou? Waarom geniet ik hier niet van zoals ik zou moeten doen? Na een maand was ik echt oververmoeid en kreeg borstontsteking. En Jor was maar aan het werk.” Er kwam veel op de kersverse moeder af. ,,Ik wist natuurlijk wel dat het zwaar ging worden, maar dat het zó’n impact zou hebben: ik had geen idee. Het was zo wennen dat ik me bijna schuldig voelde.”