Babyboom bij Little Mix: Leigh-Anne maakt bevalling dag na collega bekend

‘We vroegen om een wonder, we kregen er twee’, schrijft Leigh Anne op Instagram bij een kiekje van de babyvoetjes. Wat de namen van de tweeling zijn, heeft ze nog niet verteld. Overigens beviel de zangeres al een week geleden, maar ze maakt het nu pas bekend.



Dat is een dag nadat Little Mix-collega Perrie al liet weten moeder te zijn geworden. Zij beviel op 21 augustus van haar eerste kind. Ook zij maakte de naam en het geslacht van het kindje niet bekend. Perrie is samen met voetballer Alex Oxlade-Chamberlain.