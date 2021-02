‘Backstage brak de pleuris uit na Ivo's vraag over Britneys borsten’

Het is absoluut niet waar dat de sfeer achter de schermen goed bleef nadat Ivo Niehe de 17-jarige Britney Spears naar haar borsten had gevraagd. Dat zegt fotograaf William Rutten, die de zangeres na het interview in de TV Show vastlegde. Door de vraag werd de shoot versimpeld en liep hij veel geld mis. ,,De verontwaardiging was enorm.’’

Ivo Niehe kreeg de afgelopen dagen internationaal kritiek toen een 22 jaar oude video met zijn borstenvraag rondging op sociale media. Aanleiding was de nieuwe documentaire Framing Britney, waarin het fragment te zien is.

Niehe vroeg de zangeres naar haar borsten, omdat het gerucht ging dat ze ze had laten vergroten. Hoewel ophef toen uitbleef, vinden critici het nu onbegrijpelijk dat een oudere man zo’n vraag stelde aan een jong meisje. Ivo benadrukte gisteren dat hij de vraag duidelijk met ironische toon had gesteld, de sfeer na het gesprek goed was en het management van Spears tevreden. ‘Jokkebrokken’, noemt sterfotograaf William Rutten dat.

Duveltje uit doosje

Hij zou na het interview drie kwartier de tijd krijgen om Britney te fotograferen, vertelt hij aan deze site. Voor het gesprek hadden ze alvast twee outfits uitgezocht; een sportief setje voor Hitkrant en een sexy look voor Veronica Magazine.

Rutten keek op een monitor naar het interview, om te zien wanneer hij de zangeres kon verwachten. Om hem heen stond volgens Rutten een behoorlijke entourage, met bijvoorbeeld mensen van haar platenmaatschappij. De sfeer was opperbest.

Tot die allerlaatste vraag, over haar borsten. ,,Een duveltje uit een doosje’’, zegt Rutten. Hij had van Britneys crew gehoord dat ze juist veilig hadden gekozen voor ‘vriendelijke oom’ Ivo, omdat die doorgaans geen moeilijke of kritische vragen stelde. ,,Ik zag blikken van pure paniek, de pleuris brak uit’’, aldus de fotograaf. ,,Die mensen stonden er garant voor dat het goed zou gaan met Ivo. De verontwaardiging was enorm.’’

William Rutten.

Flabbergasted

Het personeel van Britney wilde volgens Rutten met de makers in gesprek om het fragment uit de uitzending te laten knippen. De hoop op een shoot had hij inmiddels opgegeven, maar Britney kwam wel. ,,Ze was beduusd, flabbergasted dat een oudere man die vraag had gesteld. De eerste foto’s waren ook een beetje onwennig. Maar ze was erg professioneel en zette zich er overheen.’’

Desalniettemin moest William het doen met 20 minuten in plaats van 45 en was omkleden er niet meer bij. ,,Ze wilden duidelijk zo snel mogelijk het pand verlaten.’’

Dat omkleden was voor William behoorlijk belangrijk. Britney was de grootste ster van dat moment en foto’s met verschillende outfits zijn te verkopen als meerdere shoots. Hij zou niet alleen de twee magazines bedienen, maar over de hele wereld ‘een heleboel geld’ kunnen verdienen. Nu droeg ze een ‘lullig truitje’ en kon hij nog maar voor één tijdschrift schieten. ,,Ik was daar behoorlijk pissig over.’’

Quote Ik begrijp dat hij het vroeg, want het was echt in het nieuws. Maar het had wel anders gekund William Rutten

William vertelt zijn kant van het verhaal omdat hij vindt dat Ivo’s versie de mensen om Britney heen ‘tekort doet’. ,,Misschien heeft hij het niet meegekregen of weet hij het niet meer’’, zegt William.

,,Ik begrijp dat hij het vroeg, want het was echt in het nieuws. Maar het had wel anders gekund. Hij klonk bijna als ‘de vieze man’ uit Van Kooten en De Bie. Eerlijk is eerlijk: toentertijd viel er niemand over in de media. Maar het zou heel raar zijn geweest als haar mensen, die echt op haar pasten, het helemaal prima hadden gevonden als een oudere man zoiets vraagt aan een hartstikke jong kind, zoals hij zegt. Dat was echt niet zo.’’

