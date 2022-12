Backstreet Boy Nick Carter opnieuw beschuldigd van verkrachting

met video Nick Carter in tranen tijdens optreden na dood jongere broer

Nick Carter heeft gisteren met een emotioneel bericht gereageerd op de dood van zijn jongere broertje Aaron, die zaterdag thuis in Lancaster levenloos werd aangetroffen in zijn badkamer. Gisteravond hield hij het niet droog tijdens zijn optreden met de Backstreet Boys in Londen.

7 november