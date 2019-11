Badr Hari over het gevecht van de eeuw: Ik houd Rico wél in de gaten

Vorige week nog schoof Rico Verhoeven bij Beau aan om vooruit te blikken op het gevecht van de eeuw. Gisteren was het de beurt aan Badr Hari om over zijn comeback in de ring te praten. Twee dingen werden al snel duidelijk: Badr is fit, zowel lichamelijk als geestelijk. En hij is meer dan ooit klaar om Rico Verhoeven flink aan te pakken.



Of hij Verhoeven in de gaten houdt? In tegenstelling tot wat zijn aartsrivaal vorige week vertelde - ‘Nee, niet echt’- doet hij dat juist wel. ,,Ik slaap niet. Ik kijk wel. Ik houd hem wel in de gaten. Ik ben voorbereid", klonk het uit Badr's mond. ,,Je kan niet zo'n grote wedstrijd hebben en je niet bezig houden met iemand.”



Ondanks dat de twee als aartsrivalen bekend staan, heeft Badr wel respect voor Verhoeven. ,,We zijn beide super competitief. Dat maakt dingen in elkaar los als je tegenover elkaar staat. Hij wil de beste zijn en ik wil de allerbeste zijn. Dus ik denk dat dat het is. Maar ja, als persoon... Ik denk dat het een fijne gozer is, maar zo goed ken ik hem niet.”

Motivatie

Ook het leven van de man achter het kickboksen komt ter sprake aan tafel. Eer en respect zijn belangrijke onderdelen in het leven van Badr. In een interview dat hij gaf op 18-jarige leeftijd stak hij die ‘druk’ niet onder stoelen of banken. Het komt volgens Badr door de harde buurt waarin hij vroeger opgroeide. Omringd door buurjongetjes die hem bijvoorbeeld opjutten als iemand zijn fiets te laat kwam brengen. Inmiddels ziet Badr in dat het dáár niet meer om draait. ,,Ik denk naarmate je ouder wordt en anders in het leven gaan staan, dat die dingen een heel andere waarde gaan krijgen.”



Dat geldt ook voor de gedachte waarmee hij nu in de ring stapt. Zijn gevangenisstraf deed hem een ding beseffen: ,,Ik ben vooral erg dankbaar geworden, voor wat ik heb in het leven en waar ik sta.” Tegelijkertijd realiseert de kickbokser zich dat 'jong en bekend zijn’ een combinatie was die voor hem niet werkte. Als Beau hem vraagt of hij nu de juiste mensen om zich heen heeft, verschijnt er een grote glimlach op zijn gezicht. ,,Ik heb in ieder geval drie mooie dochters om me heen. Dat houdt me sowieso rustig.”



Door de komst van zijn dochters is ook de focus op het winnen verlegd. ,,Vroeger was mijn motivatie heel oppervlakkig. Als ik vocht en ik won, wilde ik een nieuwe auto kopen. Wilde ik stappen. Het ging nergens over. Als ik nu vecht, dan ben ik echt aan het vechten voor de toekomst van mijn kinderen. Daar zit zoveel kracht in, die motivatie die je put uit je kinderen. Dat is onverslaanbaar.”

Symphatiek

Kijkers van de talkshow uitten gisteravond op Twitter hun verbazing over de ‘switch’ die Badr Hari als persoon heeft gemaakt. ‘Zo, aan tafel is die Badr toch wel oke. Vooral volwassener en wijzer geworden zoals die zelf al zegt', merkt iemand op. En een ander: ‘Badr viel me alleszins mee. Super relaxed ook.’



Andere geboeide kijkers stellen zelfs dat Badr Hari eindelijk wat sympathie bij ze opwekt. ‘Hij verraste me vanavond', en ‘Ik vond het een beste show! Bij Badr voel ik opeens sympathie! Zo’n avond! May the best win', valt er te lezen.

Marcia van de Wiel on Twitter Heb niet alles gezien, maar ik vond dat er het afgelopen halve uur een mooi gesprek plaatsvond bij #beau met gasten als @MarcoVanBasten #badrhari @pauldeleeuw1962 en #janjoost 👍 @BeauRTL

Rut. on Twitter Van Basten, sieraad van een mens. Badr als vader komt ook heel prima over. Topuitzending van en voor #Beau. Goed dat die die enge Jan Joost ook nog een keertje van repliek diende.