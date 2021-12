Baldwin ontkent dodelijk schot te hebben gelost op filmset: ‘Ik heb de trekker niet overgehaald’

Op 21 oktober kwam cameravrouw Halyna Hutchins om het leven bij een fataal schietincident op de filmset van Rust in Santa Fe (New Mexico). De revolver die Baldwin in zijn handen had tijdens een repetitie, bleek geladen te zijn met een echte kogel. Regisseur Joel Souza raakte gewond toen het wapen afging.



In het programma ‘Good Morning America’ zegt Baldwin dat hij niet heeft geschoten. ,,Ik heb de trekker niet overgehaald‘’, zegt de acteur tegen journalist George Stephanopoulos. Als hem daar nog een keer expliciet naar gevraagd wordt, zegt Baldwin: ,,Nee, nee, nee. Ik zou nooit een pistool op iemand richten en de trekker overhalen. Nooit.‘’ Hij zegt dat geen idee te hebben hoe een echte kogel op de set belandde van de westernfilm.