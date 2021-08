Banksy bevestigt ‘spraycation’: kunstenaar zit achter mysterieuze reeks graffitiwerken aan Britse kust

VIDEO & AUDIO Wereldbe­roem­de White House Rat van Banksy geveild voor 380.000 euro in Zwolle

26 mei Het werk the White House Rat van de wereldberoemde kunstenaar Banksy is geveild voor een bedrag van 380.000 euro in de Koperen Hoogte bij Zwolle. Veilingmeester Hessink hoopte dat het werk veel meer zou opbrengen. ,,Zonder het echtheidscertificaat Pest Control is het minder interessant voor investeerders’’, zegt kunstdetective Arthur Brands.