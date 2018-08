Barbie en Jeffrey vieren feestje in bed en Dionne blij met regen

temptation island vips Stefano houdt stug vol tijdens kampvuur: 'Niks gebeurd met Zwanetta'

12:07 Tranen met tuiten, leugens, twijfels en een enkele hereniging: het laatste kampvuur van Temptation Island VIPS was er een om nooit te vergeten. De deelnemers werden gisteren na twee weken weer met elkaar geconfronteerd. Een ding was zeker: het was tijd voor opheldering, stevige gesprekken maar bovenal was het tijd voor de waarheid.