Barbie levert 1 miljard op, maar wie gaat er met de knaken vandoor? ‘Risico niet onderschatten’

recensie Één ster voor The Meg 2: tandeloze haaienfilm is niet imbeciel genoeg

Als je de Britse actieheld Jason Statham het per waterscooter laat opnemen tegen een prehistorische haai van flatgebouw-formaat, zorg dan op z’n minst dat de zelfbewuste ongein er vanaf druipt. Het nogal tandeloze The Meg 2: The Trench is niet imbeciel genoeg.