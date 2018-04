Barbie maakt een nieuwe start in een nieuw huis

Tweede sectie bevestigt: Avicii geen slachtof­fer van misdrijf

17:54 Een tweede lijkschouwing op het lichaam van Avicii heeft opnieuw geen tekenen van een misdrijf opgeleverd. Dat heeft een woordvoerder van de politie in Oman gezegd tegen de BBC. Wat wel de oorzaak van het overlijden van de Zweedse dj is, is nog steeds niet bekend.