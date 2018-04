Barbie onderhandelt met Kim Holland over carrière als pornoactrice

Volgens Kim Holland hebben Barbie (28) en Rolf (37) een maand geleden voor de eerste keer telefonisch contact gezocht met haar productiemaatschappij. Vervolgens kwam het daadwerkelijk tot een afspraak met de twee. ,,De ontmoeting vond plaats in mijn appartement in Den Haag. Zelf was ik er die dag helaas niet bij. Wel mijn zakenpartner Ruud. Hij verklaarde naderhand dat het een erg fijn gesprek was, waarin de mogelijkheden voor een eventuele carrière in de pornoindustrie uitgebreid werden besproken'', aldus Kim die benadrukt dat het stel nog geen contract heeft getekend. ,,Ze wilden nog wat bedenktijd, maar hadden, zo stelden ze, tussen hun oren eigenlijk al een positief besluit genomen.''



Kim Holland, die al eerder samenwerkte met alleen Rolf Tangel, hoopt van harte van Barbie doorzet. ,,Ik heb de hete filmpjes van Barbie en haar vriend gezien en er is zeker een markt voor die twee samen of Samantha of Rolf alleen.'' Van de uitstraling van Barbie is Kim Holland 'behoorlijk onder de indruk'. ,,Ze lijkt me uitermate geschikt voor het werk. Ze houdt van zichzelf, kan spelen met camera's en andere zaken, heeft een uitdagende uitstraling en is volgens mij hartstikke gek op seks. Ik heb haar eventuele komst al besproken met andere dames die voor mij werken. Die zijn eensgezind in hun mening: laat Barbie maar komen.'' Barbie reageerde vandaag kort maar krachtig op haar gesprekken met Kim Holland Productions. ,,Ik wil er niks over zeggen, want ik lig heerlijk met Rolf te bakken op het strand.''