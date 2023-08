Barbie passeert Harry Potter en levert Warner Bros grootste succes ooit op

Barbie passeert het achtste en laatste deel van Harry Potter-filmreeks, Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2, dat in 2011 net iets minder in het laatje bracht. Slechts zestien films leverden in het verleden nog meer geld op. Verwacht wordt dat Barbie nog deze week onder meer The Super Mario Bros. Movie voorbij gaat en zodoende de best scorende film van 2023 wordt.