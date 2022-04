Barbra Streisand 80 jaar: hoe goed ken jij de zangeres?

Foto's gezocht Sta jij op de foto met een royal? Wij zijn op zoek naar jullie koninklij­ke kiekjes

De Oranjes vieren Koningsdag dit jaar, voor het eerst na de coronapandemie, weer uitgebreid. Dat betekent dat ze net als in Amersfoort (2019) weer op de foto kunnen met fans en toeschouwers. Heb jij dat jaar of een andere keer met een koninklijk familielid op de foto gestaan? Stuur jouw koninklijke kiekje hier in.

22 april