Barrie Stevens (74) gaat in GTST binnenhuisarchitect spelen

Stevens, die vorig jaar zijn tv-comeback maakte in het succesvolle tv-programma Beter laat dan nooit met Peter Faber, Gerard Cox en Willibrord Frequin, heeft veel zin in het nieuwe avontuur. ,,Het is geweldig", vertelde hij vanavond in RTL Boulevard. ,,GTST is al 28 jaar een begrip in Nederland. Ik vind het een grote eer dat ik hier een rol in mag spelen. Het is zo'n geoliede machine. Van productie, schmink tot aan de catering... het is ongelooflijk."