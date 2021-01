Barry Atsma over de dood van zijn broer: 'Verschrikkelijk verdrietig eind van het jaar’

video Duncan Laurence trapt Songfesti­val­jaar af: ‘Open up, again’

0:11 In welke vorm is nog onzeker, maar het Eurovisie Songfestival gaat dit jaar hoe dan ook door. Duncan Laurence, die het liedjesfestijn in 2018 won met Arcade, trapt 2021 vlak na de jaarwisseling af in een speciale video. De wens om weer samen te kunnen komen staat daarin voorop.