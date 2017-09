Barry Atsma pakt wederom grote rol in BBC-serie

Emmy Award

The Split telt zes delen en is geschreven door Abi Morgan, die eerder een Primetime Emmy won voor zijn serie The Hour. Naar verwachting is The Split in 2018 op de BBC te zien. Het is nog niet duidelijk of de serie ook in Nederland wordt uitgezonden.



Atsma was de afgelopen jaren al in een flink aantal internationale producties te zien, waaronder BBC-serie Tatau en de actiefilm The Hitman's Bodyguard die momenteel in de bioscopen draait. In Nederland was de acteur recent te zien in de serie Klem en nam hij onlangs de oorlogsfilm Bankier van het Verzet op.