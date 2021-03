Bart Hess maakte een slijmjurk voor Lady Gaga: ‘Al haar dansers heb ik ingesmeerd’

Lichaams­taal­ex­pert: ‘Ik denk dat prins Charles die huidskleur-opmerking maakte’

7:26 De Britse prins Harry maakt korte, staccato bewegingen met zijn hand in het interview met Oprah Winfrey als hij over het racisme praat waar zijn vrouw binnen de familie te maken kreeg. Het viel lichaamstaalexpert Frank van Marwijk op. Een teken van boosheid. ,,Ik ben ervan overtuigd dat zijn vader Charles de opmerking over de huidskleur van de baby maakte.”