Bas Smit laat laatste wens van ernstig zieke tweeling uitkomen: ‘Heb de hele weg naar huis zitten huilen’

Martin Freeman sloeg Hob­bit-hoofd­rol bijna af: ‘Ik kon niet tegen mijn vrouw zeggen: jij gaat mee’

19:55 In de Lord of the Rings-trilogie werd de rol van de oude Hobbit Bilbo Baggins steevast vertolkt door Ian Holm. In de Hobbit-trilogie was het Martin Freeman die de rol van de jonge Bilbo op zich nam, maar de 47-jarige acteur bekent dat hij er bijna voor bedankt had.