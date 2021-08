Bas Smit onder vuur na Afghanistan-post en Annemiek uit Boer zoekt Vrouw heeft nieuws

Op1-baas na beschuldi­gin­gen Talitha Muusse: 'Een absurd klinkend verwijt’

15 augustus Talitha Muusse heeft gisteravond in het programma Media Inside fel uitgehaald naar haar werkgever KRO-NCRV en de makers van Op1. Volgens de presentatrice was er sprake van inmenging door sommige politieke partijen. ,,Het komt over als nogal een absurd klinkend verwijt aan haar opdrachtgever, KRO-NCRV”, reageert Bert Huisjes, die namens de omroepen de coördinatie doet van de NPO 1-talkshow.