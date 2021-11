Bas Smit zakt door de grond na ‘beledigen’ mediatycoon: ‘Hij kan niet zingen en dansen’

the masked singerRuim 2,3 miljoen kijkers zagen gisteravond hoe gastjurylid Bas Smit zich diep schaamde na de onthulling van de Papegaaien in The Masked Singer . De twee nieuwe karakters traden eenmalig op voor het goede doel, waarna hun identiteit meteen werd onthuld. Volgens Smit kwamen de mysterieuze vogels zeker niet uit de entertainmentwereld en konden ze duidelijk niet zingen en dansen. Zijn mond viel open toen onder een van de maskers een ware mediacoryfee bleek te zitten.

Zelfs met vervormde stem hadden de mannen in de papegaaienpakken nog een plat accent in hun voorstelfilmpje. Een van de beroemdheden onder de maskers gaat voor de liefde ‘de grens over’, zei hij. Verwees dit naar All you need is love en was het Robert ten Brink? Panellid Carlo Boszhard noteerde alvast zijn naam.

,,Nou, het zijn geen zangers’’, concludeerde Gerard Joling, nadat de Papegaaien amper twee zinnen hadden gezongen. De een had duidelijk een lagere stem dan de ander, wat bij jurylid Loretta Schrijver een kwartje deed vallen. ,,Vader en zoon!’’ riep ze. ,,René Froger en Danny?’’ Carlo dacht aan Dries Roelvink en Dave. Zou kunnen, dacht Buddy, want de Papegaaien droegen een gele broek, net als Dries in zijn bekende commercial.

Ruben moest de Papegaaien troosten na de woorden van Bas Smit.

Na de laatste noten had het panel nog geen idee. ,,Ik vind het zo verwarrend dat je naar twee tegelijk kijkt’’, zei Nicolette van Dam, samen met haar man Bas Smit als gastjurylid. ,,Ik vind dit echt heel moeilijk.’’

De vraag was allereerst: zijn de beroemdheden ook werkzaam als duo? Loretta schudde haar hoofd. ,,Ik voel geen liefde’’, zei Nicolette. ,,Dan zouden Dave en Donny Roelvink kunnen’’, grapte Bas, verwijzend naar de ruzie van de twee onlangs. Het panel mocht de vraag aan de Papegaaien stellen, waarna ze twijfelden over het antwoord. Presentator Ruben Nicolai opperde grappend het gebrouilleerde tweetal Mattie Valk en Wietze de Jager, maar de vogels lieten weten geen duo te zijn.

Het idee van twee broers beviel Gerard Joling wel. Hem was opgevallen dat de heren in de pakken allebei hun geslachtsdeel rechts in de onderbroek dragen. ,,Het zouden zomaar de broertjes Roelvink kunnen zijn’’, zei hij.

Carlo en Nicolette wisten niet wat ze zagen toen de Papegaaien hun identiteit onthulden.

Bas wond er geen doekjes om. ,,We waren er vrij snel over uit: het zijn geen zangers. En het zijn ook geen dansers’’, zei hij. ,,Het zijn geen mensen echt uit de entertainment.’’ Die opmerking deed de vogels zoveel verdriet dat Ruben ze moest knuffelen. Dat bracht Buddy Vedder op een idee. ,,Zijn het geen Lama’s? Ruben van der Meer en Tijl Beckand.’’ Die optie kon van tafel, want de Papegaaien zeiden nooit met Nicolai te hebben gewerkt.

Nicolette, Carlo en Loretta zetten hun geld uiteindelijk in op Dries en Dave Roelvink. Bas, Gerard en Buddy kozen voor René en Danny Froger. Ze zaten niet eens in het juiste land.

Quote Eerst uren in zo’n pak rondlopen en dan beledigd worden heel de tijd Papegaai

Onder de maskers zaten de Vlaamse mediatycoon Gert Verhulst (53) en zijn zoon Viktor (27). Gert keek Bas Smit verontwaardigd aan. Gert, de baas van Studio 100 en de man achter onder meer K3 en Kabouter Plop, ademt entertainment. Hij bracht talloze albums en liedjes uit met Samson. Viktor werkt als presentator. ,,Ik zei: ze komen niet uit de entertainment’’, zei Bas, die wel door de grond kon zakken. ,,Die man is schatrijk geworden in de entertainment. Oh, wat erg.’’

Ruben wreef het er even in. ,,Alles wat uit Vlaanderen komt en entertaining is, is van jullie’’, zei hij tegen Gert. ,,Ik heb het idee dat jij meer gouden platen hebt dan al die panelleden bij elkaar.’’ Gert noemde de deelname ‘het hoogtepunt uit ons leven’. ,,Eerst uren in zo’n pak rondlopen en dan beledigd worden heel de tijd. Daar zit je dan vier uur voor in de auto’’, grapte hij.

Gert deed alsof hij erg verontwaardigd was toen zijn masker af ging.

Zo matig als ze volgens het panel hadden gezongen, zo indrukwekkend vonden ze het Nederlandse accent dat de Belgen zichzelf hadden aangeleerd voor het voorstelfilmpje. ,,Lekker kroketje uit de muur’’, deed Gert het nog eens voor.

Kinderziekenhuizen

Het eenmalige optreden, tevens het eerste van een duo bij The Masked Singer, stond in het teken van Project glimlach. Met die actie haalt RTL de komende tijd geld op voor onderzoek en projecten die bijdragen aan het verminderen van angst, pijn en stress bij de 380.000 kinderen die jaarlijks worden behandeld in een van de zeven grootste kinderziekenhuizen van Nederland. Nicolette en Bas zijn ambassadeurs.

Natuurlijk was er ook een reguliere onthulling. De Alien trok gisteravond aan het kortste eind. Hoewel er alweer hints naar Sander Schimmelpenninck leken te verwijzen, raadden Carlo en Loretta het uiteindelijk: onder het masker zat Luuk Ikink.

Zou Luuk Ikink onder het Alien-masker zitten?

In het introductiefilmpje zaten hints die naar Gert en Viktor verwezen, zoals een driewieler met regenboogvlaggetje. Die stond symbool voor K3 en de hit Alle kleuren. De tuinkabouter verwees naar kabouter Plop, het reizen voor de liefde naar het werk van Viktor als presentator van Love Island. De Papegaaien zeiden er voor ‘100 procent’ voor te gaan, een hint over Gerts bedrijf Studio 100.

