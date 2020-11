Bassie en Adriaan moeten 15.000 euro schadevergoeding betalen aan tegenspelers: ‘Altijd blijven lachen’

Paul van Gorcum (86), die de rol van de Baron speelde in het kinderprogramma, stapte samen met vier andere acteurs naar de rechter. Ze eisten meer geld voor hun medewerking aan de films en series en zeiden nog bijna 180.000 euro tegoed te hebben. Dat klopte volgens de broers Van Toor niet. De rechter bepaalde echter dat de acteurs inderdaad recht hebben op een vergoeding, maar dat ‘de omvang door schatting is bepaald’. Daarbij hield de rechtbank rekening met het aandeel van de tegenspelers in de serie, zowel qua tijd die ze besteedden aan de opnames als qua zichtbaarheid in de uiteindelijke show. Dat aandeel was aanzienlijk kleiner dan dat van de hoofdrolspelers Bassie en Adriaan zelf, aldus de rechter.

Beide partijen wilden overigens dat de ander zou opdraaien voor de proceskosten, maar van de rechter moeten ze ieder de eigen kosten betalen. De acteurs werden in 2014 ook al in het gelijk gesteld, maar hadden nog geen geld ontvangen en stapten daarom opnieuw naar de rechter. Van Gorcum betreurt het dat de geldkwestie met zijn voormalige tegenspelers zo lang heeft moeten duren, vertelt hij aan het ANP. Wel zegt hij het fijn te vinden opnieuw in het gelijk te worden gesteld. ,,Maar ik ben wel teleurgesteld dat het op deze manier is gegaan. Ik heb jarenlang met veel plezier met Bassie en Adriaan gewerkt.” Voor de acteur is het hoofdstuk nu afgesloten. Al is de schadevergoeding van 15.000 euro een stuk lager dan de geëiste 180.000 euro. ,,Ik ben ook weer niet zo verwaand dat ik een euro op de stoep laat liggen. Beter een half ei dan een lege dop.”

‘Altijd blijven lachen’

Aad van Toor is het niet eens met de uitspraak, maar laat de zaak rusten in verband met de slechte gezondheid van zijn broer. ,,Aan de ene kant wil je zeggen dat het is afgedaan, aan de andere kant wil je verder gaan, want het klopt nog steeds niet’’, laat hij weten aan deze site. Volgens Aad hoorde hij sinds 2013 niets meer van de spelers in kwestie. ,,De minuten zijn nu terechtgesteld. Het bedrag is aan de hoge kant, maar als je 193.000 euro vraagt, en dat blijkt nu 15.000 te zijn... Ik begin er zo langzamerhand genoeg van te krijgen. Ik ben nu 78, Bas is 85. De laatste paar maandjes die we nog hebben, willen we gaan genieten.’’ Ondanks de slepende rechtszaak vindt Aad dat we ‘altijd moeten blijven lachen’. ,,Het gaat met Bas elke dag een beetje beter. Hij krijg zijn gevoel voor humor weer terug.’’