Bastiaan van Schaik had het zwaar tijdens opnames Steenrijk, Straatarm

Hij en zijn partner Ramon verruilden hun penthouse op het Amsterdamse KNSM-eiland voor een bescheiden huisje in de Amsterdamse Vogelbuurt. ,,Hemelsbreed was het nog geen kilometer. Het was die week echt enorm warm. Normaal ga je dan even lekker op het terras zitten, maar ja, daar heb je geen geld voor. Nu zijn we noodgedwongen maar in het park gaan zitten. Prima hoor, maar je beseft wel ineens dat er dus nooit geld is om wat dan ook te gaan doen."

Van Schaik wil niet zeggen hoe hoog precies het weekbudget was. ,,Normaal bestel ik voor dat bedrag een fles wijn in een restaurant." Het eten was eigenlijk geen probleem, vertelt de stylist. ,,Het was juist een uitdaging om van dat geld te kunnen leven. Normaal kom ik alleen bij de Albert Heijn, er ging een wereld voor me open. Je beseft dan pas hoeveel te veel je eigenlijk uitgeeft aan eten."

Huizenruil

Het ruilen van huis vond Van Schaik het ergste. ,,Je denkt dat huis zal wel vies zijn, maar was niet zo. Het was vooral de inrichting. Ik hou van van licht en ruimte, maar in dat huis stonden overal dingetjes. Het huis was echt klein en door dat interieur kon ik echt niet ontspannen. Het liefst had ik de boel eens goed omgegooid, maar dat mocht niet van SBS."

Het arme stel had gek genoeg ook problemen met de afmetingen van Van Schaiks huis ,,Die ruimte, die konden ze niet aan. Ze bleven maar op die bank zitten. Die mensen waren ook echt blij dat ze naar huis mochten."

Dankbaar

Van Schaik kijkt toch terug op een 'rijke' week. ,,Door Steenrijk, Straatarm ben ik weer vet dankbaar voor m'n leven." Ook kijkt hij met warme gevoelens terug op het contact met de buurtgenoten. Ik zie mijn buren alleen bij de jaarlijkse vve-vergadering. De saamhorigheid in de Vogelbuurt is echt groot. Iedereen is open over z'n schulden. Bij ons soort mensen praat je daar gewoon niet over."