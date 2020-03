Baudet-song van Lubach in race voor Annie M.G. Schmidtprijs

In het lied beschrijft Lubach een wilde nacht met de ex-minnares van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. De cabaretier zong het nummer in zijn theatershow Lubach Live! Volgens veel critici en fans was het een van de hoogtepunten van de voorstelling. Het nummer ontpopte zich later online tot een grote hit. De clip werd op YouTube door 1,4 miljoen mensen bekeken en het lied werd 1,65 miljoen keer beluisterd op Spotify. Overigens kan het expliciete filmpje op YouTube niet door te jonge fans worden bekeken omdat er een leeftijdsbeperking geldt voor de getekende clip.

Alex Klaasen

Behalve Lubach is ook Alex Klaasen in de race met het nummer Gewoon opnieuw uit zijn gelauwerde voorstelling Showponies II. Ook dit lied werd door meerdere recensenten geprezen als pareltje. Klaasen was het afgelopen jaar ook al in de race, met zijn nummer Waarom mensen zingen. Toen moest de cabaretier zijn meerdere erkennen in Patrick Nederkoorn. Een derde genomineerde is Brigitte Kaandorp, met het lied Het is gebeurd. De Haarlemse comédienne won het beeldje al eens, in 2010 voor het nummer Lente. Ook cabaretier Mike Boddé (Ik dacht dat jij het was), Kiki Schippers (Dorp) en Yvonne van den Eerembeemt (La Fin) zijn in de race.



De Annie M.G. Schmidt-prijs wordt sinds 1991 jaarlijks uitgereikt en geldt naast de Poelifinario, voor het meest indrukwekkende theaterprogramma, als een van de belangrijkste Nederlandse cabaretawards. De prijs, die bestaat uit een borstbeeld van tekstdichteres Annie M.G. Schmidt, ging in het verleden naar onder anderen cabareticonen als Harrie Jekkers, Jenny Arean, Jan Boerstoel, Bram Vermeulen, Maarten van Roozendaal, Lenette van Dongen, Jeroen van Merwijk en Kiki Schippers. De uitreiking vindt plaats op 30 maart.