Baudet zet aangifte tegen Derksen door om liquidatie-opmerking

Volgens dat TBP van de politie-eenheid in Den Haag is er mogelijk sprake van strafbare opruiing, meldt het Openbaar Ministerie. Als er aangifte is gedaan, volgt een onderzoek door het TBP en pas daarna zal het OM beoordelen of de uitspraak van Derksen strafbaar is.

Vorige week liet het OM in Den Haag weten dat het onderzocht of Derksen een strafbare uiting heeft gedaan in een uitzending van de SBS-talkshow Vandaag Inside. Het onderzoek volgde op een melding van Baudet bij het OM over bedreiging. Het draait om een opmerking van Derksen die zei dat Baudet moest worden ‘geliquideerd’. Direct na zijn uitspraak, zei Derksen dat het een verspreking betrof. Hij bedoelde naar eigen zeggen ‘dat ze Baudet uit de Kamer moeten schoppen’.

Justitie keek na de melding of het zinvol is om aangifte te doen. Volgens FVD zal Baudet donderdag zijn handtekening onder de aangifte zetten.

Derksen had eerder gezegd heel verbaasd te zijn dat er ophef was ontstaan over zijn opmerking.

